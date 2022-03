Goûter-ciné – Spécial des animaux et des hommes Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Goûter-ciné – Spécial des animaux et des hommes Compiègne, 19 mars 2022, Compiègne. Goûter-ciné – Spécial des animaux et des hommes Compiègne

2022-03-19 – 2022-03-19

Compiègne Oise Compiègne Pour les enfants à partir de 8 ans. Projection d’un film sur le thème des animaux et des hommes suivie d’un goûter. Sur inscription. Pour les enfants à partir de 8 ans. Projection d’un film sur le thème des animaux et des hommes suivie d’un goûter. Sur inscription. +33 3 44 23 29 77 https://bibliotheques.compiegne.fr/evenements-public Pour les enfants à partir de 8 ans. Projection d’un film sur le thème des animaux et des hommes suivie d’un goûter. Sur inscription. Non contractuelle – © Devon Breen / Pixabay

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-03-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Goûter-ciné – Spécial des animaux et des hommes Compiègne 2022-03-19 was last modified: by Goûter-ciné – Spécial des animaux et des hommes Compiègne Compiègne 19 mars 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise