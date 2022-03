GOÛTER BD Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Remiremont

A tous les enfants et préados mordus de BD à la recherche de nouveaux héros, et à leurs parents qui voudraient les conseiller, vos médiathécaires viennent à la rescousse ! Au programme :

– une exploration des bacs enfants et ados/adultes, avec pour ce premier rendez-vous des sélections de BD historiques, d’enquêtes, et d’aventures.

– des présentations de nouveautés en avant-première.

+33 3 29 22 50 01

https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1259

