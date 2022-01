Goûter avec Nina et Hervé Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Goûter avec Nina et Hervé Dijon, 12 février 2022, Dijon. Goûter avec Nina et Hervé La Minoterie – Salle Rouge 75 avenue Jean Jaurès Dijon

2022-02-12 16:30:00 – 2022-02-12 La Minoterie – Salle Rouge 75 avenue Jean Jaurès

Dijon Côte-d’Or EUR 0 0 Connaissez-vous Ulysse 31 ? Discussion autour d’un goûter avec Nina Wolmark et Hervé de la Haye.

Retour dans les années 80 pour plonger dans l’univers fantastique d’Ulysse 31 et Les Mondes engloutis, exploration accompagnée par Nina Wolmark qui a inspiré le spectacle de Séverine Coulon et Hervé de la Haye, chercheur dans le domaine du dessin animé. La Minoterie – Salle Rouge 75 avenue Jean Jaurès Dijon

