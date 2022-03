Goûter avec Amapola Thenay, 19 mars 2022, Thenay.

Goûter avec Amapola Thenay

2022-03-19 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-19

Thenay Indre Thenay

Silences, c’est un spectacle entre chant et cirque, entre sensualité et monstruosité, entre cri du cœur et chuchotement, entre fragilité du plateau nu et force du groupe. C’est se laisser porter par la vibration polyphonique et par ce que raconte le corps quand il s’engage.

Amapola vient jouer son dernier spectacle “Silences” à la Tanière !!

mouvement.la.meute@gmail.com +33 6 70 11 79 39 http://www.amapolalegroupe.com/

Amapola

Thenay

