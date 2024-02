Goûter atelier créatif Dity Pont-l’Abbé, samedi 2 mars 2024.

Goûter atelier créatif Dity Pont-l’Abbé Finistère

Créer du lien au cours d’un moment de partage créatif libre, sans objet précis, autour d’un goûter convivial, ça vous dit ?

En 2024 je lance la formule des goûters et des apéros créatifs, pour se détendre, se vider l’esprit, partager ses projets créatifs en cours, découvrir d’autres adeptes du faire avec ses mains , papoter, rire, partager des astuces, demander des conseils, découvrir une nouvelle technique,…

Le principe vous venez avec votre ouvrage en cours (couture, tricot, crochet, peinture, dessin…) et votre matériel et on se retrouve pour environ 2h autour d’une consommation et de petites gourmandises.

On avance ensemble, mais chacun(e) avec son propre ouvrage.

Et pour celle qui n’ont pas d’encours ou d’idée précise, vous trouverez bien quelque chose à expérimenter dans l’espace créatif.

Alors je vous attend, seul(e) ou entre ami(e)s pour un chouette moment de partage. Cette fois c’est à l’heure du goûter

Maximum 7 participants

A partir de 14 ans

Réservation Réservation obligatoire. Nombre de participants 7 maxi .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02 19:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

L’événement Goûter atelier créatif Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Destination Pays Bigouden Sud