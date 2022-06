Goûter-atelier

Goûter-atelier, 18 août 2022, . Goûter-atelier

2022-08-18 – 2022-08-18 Un atelier à l’heure du goûter vous est proposé dans le jardin du FRAC Alsace ! La ville de Sélestat regorge de petites histories insolites. Nous vous proposerons d’imprimer vos souvenirs et vos anecdotes selon la technique du monotype, un procédé d’impression simple et qui plaira autant aux parents qu’aux enfants. Atelier à l’heure du goûter, impression de vos souvenirs de Sélestat selon la technique du monotype Un atelier à l’heure du goûter vous est proposé dans le jardin du FRAC Alsace ! La ville de Sélestat regorge de petites histories insolites. Nous vous proposerons d’imprimer vos souvenirs et vos anecdotes selon la technique du monotype, un procédé d’impression simple et qui plaira autant aux parents qu’aux enfants. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville