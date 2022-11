Goûter Artistique Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire Tournus EUR Vous cherchez des cadeaux uniques pour vous ou vos proches ? Profitez de notre PROMOTION DE NOËL Gouter Artistique

3 & 4 décembre 11-18h -20% sur toutes les peintures et gravures

Tous nos artistes ont accepté de participer à cette vente. Vous pourrez donc acheter des œuvres abordables de : Anastasia Dukhanina

Antonin Passemard

Bairbre Duggan

Ben Rikken

Elena Grishina

François Dupuis

Hiromi Nakai

Jérémy Bajulaz

Kouta Sasai

Mara Cozzolino

Marc Dailly

Pere Mon Taillant Le gouter aura lieu les 3 et 4 décembre dans l’esprit des fêtes, avec du café, du thé et du chocolat chaud accompagnés de friandises typiques de la Saint-Nicolas hollandaise, servis dans les belles céramiques de Gaëlle Buchaudon et Isabelle Rouaze. info@galerienakai.com +33 3 58 19 62 26 http://galerienakai.com/ Galerie Nakaï 32 rue du Docteur Privey Tournus

