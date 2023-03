Goûter à la ferme Soubille Bedous Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Bedous

Goûter à la ferme Soubille, 3 mars 2023, Bedous

2023-03-03 16:00:00 – 2023-03-03 18:00:00 Bedous

Basses-Pyrénées 4 4 EUR Visite de la ferme, rencontre avec les agneaux, goûter (crêpes, confitures de la ferme, boisson).

Sur réservation avant 12h au 06 78 96 44 29.

Sur réservation avant 12h au 06 78 96 44 29. +33 6 78 96 44 29 ©ARNOUTS SEBASTIEN)-2020-2025 © ARNOUTS SEBASTIEN

