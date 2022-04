Goûter à la ferme Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: Finistère

Plouégat-Guérand Finistère Plouégat-Guérand L’association Ulamir CPIE en partenariat avec la ferme des “Saveurs glacées du terroir” à Plouégat-Guérand, vous propose un goûter à la ferme. Au programme : visite de l’exploitation, rencontres avec les animaux (vaches, poules, moutons, cochons, lapins…), découverte du sentier pédagogique… La visite sera suivie d’un goûter avec dégustation des produits fabriqués sur la ferme. Inscriptions auprès de l’Ulamir CPIE par téléphone, sur le site internet ou par e-mail.

