Goûter à la ferme… Crêpes et confitures A la ferme "Les confitures de Solange" Quartier Rimoula Campan Hautes-Pyrenees

Hautes-Pyrenees Campan Installée agricultrice depuis 1997, Solange fabrique de façon artisanale toute une variété de confitures avec les fruits de son jardin, à 800 m d’altitude, en plein cœur de la vallée de Campan.

C'est l'adresse des petits et grands gourmands pour se régaler dans un cadre authentique ! +33 6 72 59 73 83

