Goûter à la ferme au Village de la Vergne Village de la Vergne La Courtille Catégories d’évènement: La Courtille

Vendée

Goûter à la ferme au Village de la Vergne Village de la Vergne, 18 mai 2022, La Courtille. Goûter à la ferme au Village de la Vergne

Village de la Vergne, le mercredi 18 mai à 15:00

Une visite de ferme pas comme les autres… Venez découvrir le sentier de la biodiversité du village de la Vergne, ses arbres et les oiseaux qu’il accueille, accompagné par un animateur de la LPO Vendée, puis préparer votre goûter lors d’un atelier anti-gaspi. La visite se terminera par la dégustation du goûter préparé autour des jeux de société en bois. Sortie LPO organisée dans le cadre du programme “Ma Ville Nature” en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon et le Village de la Vergne et au programme du Printemps bio

Gratuit, inscription obligatoire, places limitées

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Village de la Vergne La Vergne Babouin La Roche-sur-Yon La Courtille Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Courtille, Vendée Autres Lieu Village de la Vergne Adresse La Vergne Babouin La Roche-sur-Yon Ville La Courtille lieuville Village de la Vergne La Courtille Departement Vendée

Village de la Vergne La Courtille Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-courtille/

Goûter à la ferme au Village de la Vergne Village de la Vergne 2022-05-18 was last modified: by Goûter à la ferme au Village de la Vergne Village de la Vergne Village de la Vergne 18 mai 2022 La Courtille Village de la Vergne La Courtille

La Courtille Vendée