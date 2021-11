Cravant Cravant Cravant, Loiret Goûter à la Chèvrerie de Rilly Cravant Cravant Catégories d’évènement: Cravant

Loiret

Goûter à la Chèvrerie de Rilly Cravant

2021-11-13 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-13 19:00:00 19:00:00

Cravant Loiret Cravant A l’approche de la fin de la saison, venez partager un moment convivial autour d’un goûter avec les produits de la ferme. Du bon lait, du vin local, des oeufs, du miel, des tisanes, des jus de fruit frais, des bières, du savon … Venez rencontrer les producteurs présents, ils vous proposeront leurs meilleurs produits ! Aujourd’hui, c’est goûter à la ferme! celia.beauclair@hotmail.fr +33 6 51 68 99 58 A l’approche de la fin de la saison, venez partager un moment convivial autour d’un goûter avec les produits de la ferme. Du bon lait, du vin local, des oeufs, du miel, des tisanes, des jus de fruit frais, des bières, du savon … Venez rencontrer les producteurs présents, ils vous proposeront leurs meilleurs produits ! Chèvrerie de Rilly

Cravant

