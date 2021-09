Cravant Chèvrerie de Rilly Cravant Goûter à la Chèvrerie de Rilly Chèvrerie de Rilly Cravant Catégorie d’évènement: Cravant

Goûter à la Chèvrerie de Rilly Chèvrerie de Rilly, 11 septembre 2021, Cravant. Goûter à la Chèvrerie de Rilly

Chèvrerie de Rilly, le samedi 11 septembre à 16:00

Venez partager un moment convivial autour d’un goûter avec les produits de la ferme. Du bon lait, des crêpes au lait de chèvre, des jus de fruit frais (Esprit Bien Être ). Les enfants pourront aussi participer à des ateliers de maquillage, et les parents découvrir Lunice Créations, créations artisanales et zéro déchet. Aujourd’hui, c’est goûter à la ferme! Chèvrerie de Rilly Lieu-dit Le Grand Rilly, Cravant Cravant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T16:00:00 2021-09-11T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cravant Autres Lieu Chèvrerie de Rilly Adresse Lieu-dit Le Grand Rilly, Cravant Ville Cravant lieuville Chèvrerie de Rilly Cravant