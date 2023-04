Goût du Doc – Projection du film « Les Sorcières de l’Orient » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Goût du Doc – Projection du film « Les Sorcières de l'Orient » Médiathèque Marguerite Yourcenar, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 15h00 à 17h00

Tout public. gratuit

Projection du film « Les Sorcières de l’Orient » (2020, 100 min) réalisé par Julien Faraut, en partenariat avec les Yeux Doc. Résumé du film : Ouvrières au départ, les joueuses japonaises de volley-ball surnommées les « Sorcières de l’Orient » sont aujourd’hui septuagénaires. Depuis la formation de l’équipe à l’usine, jusqu’à leur victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, souvenirs et légendes remontent à la surface et se mélangent inextricablement. Ces femmes ont été l’élite du volleyball japonais au prix d’un entraînement long et épuisant avec leur botte secrète et leurs 258 victoires consécutives. Téléchargez le dossier de présentation du film : ICI Samedi 10 juin 2023 à 15h Auditorium (niveau -1) Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

