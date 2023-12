Goût du Doc – Hommage à Agnès Varda avec la projection du film « Les glaneurs et la glaneuse » Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 10 février 2024 15:00, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Projection du film « Les glaneurs et la glaneuse » (2000, 82 min) en partenariat avec les Yeux Doc.

Hommage à Agnès Varda

Les Glaneurs et la Glaneuse se présente comme une enquête

poétique autour du geste de glaner, soit ramasser sur le sol ce qui

reste après la récolte (paille, épis, grains, pommes de terre). Il

s’agit d’un droit coutumier qui apparaît au Moyen Âge et subsiste au fil

des siècles. Le film s’ouvre sur une définition du Petit Larousse

illustré et la reproduction des Glaneuses de Jean-François Millet (1857)

et de La Glaneuse de Jules Breton (1877). Équipée de sa petite caméra

DV, Agnès Varda parcourt la France à la rencontre des personnes qui

s’adonnent par nécessité, par simple goût ou par souci éthique (et

parfois les trois à la fois) à cette activité de récupération. Elle

croise le chemin de marginaux, d’artistes, d’agriculteurs, et fabrique

ainsi un portrait en mosaïque d’une France à l’orée du nouveau

millénaire. En parallèle, Agnès Varda se filme elle-même, liant la

thématique de la récupération et du recyclage à une réflexion plus

intime sur le vieillissement.

https://www.lesyeuxdoc.fr/film/2381/les-glaneurs-et-la-glaneuse

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

