Bal musette Salle des fêtes, 10 décembre 2023, Gousse.

Animé par l’orchestre « Super Musett », dans une salle avec sol carrelé. Buvette, crêpes et beignets..

2023-12-10 à ; fin : 2023-12-10 19:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



Animated by the orchestra « Super Musett », in a room with tiled floor. Refreshments, pancakes and doughnuts.

Animado por el grupo « Super Musett », en una sala con suelo de baldosas. Refrescos, panqueques y rosquillas.

Animiert von der Band « Super Musett », in einem Saal mit Fliesenboden. Getränke, Crêpes und Krapfen.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Terres de Chalosse