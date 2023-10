Atelier numérique : Impression 3D et customisation avec ZE FAB TRUCK Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville Atelier numérique : Impression 3D et customisation avec ZE FAB TRUCK Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 3 novembre 2023, Goussainville. Atelier numérique : Impression 3D et customisation avec ZE FAB TRUCK Vendredi 3 novembre, 14h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Dessiner, numériser et customiser Concevoir, dessiner et customiser un tote bag à partir d’un personnage de jeu vidéo. Imprimante 3D en démonstration. L’atelier est accessible à l’Espace Sarah Bernhardt au 82 Bd Paul Vaillant Couturier à Goussainville. Renseignements disponibles auprès de votre médiathèque au 01.39.88.15.64 Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture

L'atelier est accessible à l'Espace Sarah Bernhardt au 82 Bd Paul Vaillant Couturier à Goussainville. Renseignements disponibles auprès de votre médiathèque au 01.39.88.15.64

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

Vendredi 3 novembre, 14h00

