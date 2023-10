Conférence : les métiers du jeu vidéo Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 27 octobre 2023, Goussainville.

Conférence : les métiers du jeu vidéo Vendredi 27 octobre, 14h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt

Le monde du jeu vidéo fait rêver.

À l’image de la révolution de l’IA, l’innovation y semble sans limite et beaucoup souhaitent y faire carrière.

À partir de leurs expériences personnelles et professionnelles notamment chez Activision Blizzard et Capcom, Melissandre Monatus , Cheffe marketing et partenariat du studio de création Kuhlturs et Yossef aboukhrat, spécialiste de l’IA échangeront avec vous sur l’industrie du jeu vidéo et des métiers qui en découlent.

La conférence est accessible à l’Espace Sarah Bernhardt au 82 Bd Paul Vaillant Couturier à Goussainville.

Renseignements disponibles auprès de votre médiathèque au 01.39.88.15.64

Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture

Disponible aussi dans les médiathèques et établissements partenaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

