Si je te mens, tu m'aimes ? Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 7 décembre 2021

Si je te mens, tu m'aimes ? Mardi 7 décembre 2021, 20h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 5 à 10€

Théâtre- Cie Théâtre du prisme (1h) + 10 ans

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école (la troisième cette année), elle repère Théo, rappant tout seul dans un coin de la cour de récré, et il semblerait qu’on assiste au début d’une histoire d’amour… Deux amoureux maudits par le sort, qui se retrouvent en secret sur le toit de l’école. Mais, quand cet amour vire à l’aigre et que le père de Lola menace de tuer Théo, tout devient beaucoup, beaucoup plus sombre.

« Si je te mens, tu m’aimes ? » raconte comment une dispute d’enfant menace de détruire une famille et interroge la place de la vérité dans des relations familiales, où les préoccupations et les angoisses des adultes risquent de détruire ce qu’ils veulent protéger.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville

Frédéric Lovino