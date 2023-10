Cet évènement est passé 60 minutes avec Kheiron Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville 60 minutes avec Kheiron Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 15 octobre 2021, Goussainville. 60 minutes avec Kheiron Vendredi 15 octobre 2021, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 13 à 17€ Humour – à partir de 12 ans – Kheiron Que ce soit sur scène ou ailleurs (Mauvaises Herbes, Nous Trois ou Rien, Les Gamins, Bref), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol.

Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept de « soirée unique» à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour être au cœur de son public.

Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes. Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00+02:00 – 2021-10-15T21:30:00+02:00

2021-10-15T20:30:00+02:00 – 2021-10-15T21:30:00+02:00 Audoin Desforges Détails Catégorie d’Évènement: Goussainville Autres Lieu Goussainville - Espace Sarah Bernhardt Adresse 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Ville Goussainville Lieu Ville Goussainville - Espace Sarah Bernhardt Goussainville latitude longitude ;

Goussainville - Espace Sarah Bernhardt Goussainville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goussainville/