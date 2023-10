Cet évènement est passé Le Dindon Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville Le Dindon Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 3 octobre 2021, Goussainville. Le Dindon Dimanche 3 octobre 2021, 16h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 8 à 13€ Théâtre – à partir de 12 ans- Cie Viva Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son mari… sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va mettre tout en œuvre pour arriver à ses fins. Ils croiseront une galerie de personnages burlesques : une londonienne hystérique, un Anglais de Marseille qui jongle entre ses accents, le couple Pinchard, dont le mari est libidineux et la femme sourde.

Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos inextricables, dont il a le secret.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt
82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville

Anthony Magnier

