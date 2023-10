Cet évènement est passé Les Amazones d’Afrique Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville Les Amazones d’Afrique Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 25 septembre 2021, Goussainville. Les Amazones d’Afrique Samedi 25 septembre 2021, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 8 à 13€ Unies dans leur révolte face aux violences subies par les femmes à travers le monde., avec élégance, le collectif perpétue la tradition mandingue en lui insufflant l’électricité des mégalopoles africaines dans un savoureux mélange de sonorités traditionnelles, électro, funk, blues… Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

