Tragédie 95 / ¨projet de danse pour amateurs du Val d’Oise 3 avril et 1 mai 2021 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Gratuit sur inscription au 01 39 94 61 43

Dans le cadre du festival des rencontres d’ici et d’ailleurs à Garges lès-Gonesse.

Dans une forme resserrée de 27 minutes sous la direction de l’équipe artistique, vous vivrez une expérience chorégraphique inoubliable, l’occasion d’éprouver une chorégraphie dans un « être-ensemble » et ainsi renouveler la notion d’interprète dans sa dimension collective.

A l’issue d’un travail de pratique et de répétitions, une restitution en espace public aura lieu dans le cadre du festival des rencontres d’ici et d’ailleurs, à Garges-lès-Gonesse. Expérimentez ce poème chorégraphique à travers une approche professionnelle fondée sur l’apprentissage, l’ouverture, l’échange et le plaisir. Rejoignez l’aventure !

15 participants recherchés sans pré-requis

A partir de 16 ans

Ateliers prévus à Goussainville, Garges et Gonesse.

Etre disponible certains weekends en avril et mai 2021

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 94 61 43 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T11:00:00+02:00 – 2021-04-03T11:30:00+02:00

2021-05-01T10:30:00+02:00 – 2021-05-01T14:00:00+02:00

danse groupe