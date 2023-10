Frissons Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 31 mars 2021, Goussainville.

Frissons Mercredi 31 mars 2021, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 €

Théâtre et danse – à partir de 4 ans – Magalie Mougel, Johanny Bert

Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses jouets, Anis s’est construit un cocon douillet.

Jusqu’à ce qu’une ombre effrayante se glisse dans ce tableau parfait : l’arrivée prochaine d’un frère ou d’une sœur dans la famille.

Partager son terrain de jeu avec un bébé lui pose beaucoup de questions. Et lorsqu’il découvre que son frère a le même âge que lui, les interrogations d’Anis se multiplient.

Est-ce que l’on doit partager sa chambre, ses jouets, tout partager en deux ? Est-ce que l’on doit partager aussi l’amour de ses parents ?

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T15:00:00+02:00 – 2021-03-31T15:45:00+02:00

JM.Lobbe