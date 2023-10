Palpite Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 17 mars 2021, Goussainville.

Palpite Mercredi 17 mars 2021, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 €

Théâtre de voix et d’objets – à partir de 8 ans – Cie La Balbutie

Palpite met en scène la fabrique de la mémoire, ses constructions, ses trous, ses strates.

Deux comédiennes-chanteuses visitent la mémoire de Madeleine T.comme une maison aux multiples pièces dont elles reconstituent peu à peu les étages et superposent les époques.

Elles croisent et tricotent ces fragments de vie en un vertigineux puzzle. La scénographie mobile se mêle au dispositif sonore, en un joyeux théâtre d’ombres et d’apparitions, de voix et d’objets où la mémoire se déploie, ludique et émouvante…

En proposant cette visite inopinée de la mémoire dont on explore les organes et ausculte les murs, dont on construit et déconstruit les strates, Palpite offre une variation ludique, vivante et surréaliste autour de la mémoire et convie publics jeune et ancien à la même table.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T15:00:00+01:00 – 2021-03-17T16:00:00+01:00

2021-03-17T15:00:00+01:00 – 2021-03-17T16:00:00+01:00

mémoire voix

Libre de droit