Re:Incarnation Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 2 février 2021, Goussainville.

Danse – à partir de 10 ans – Qudus Onikeku

Ode à la culture noire, à sa profondeur, sa joie et son intransigeance, Qudus Onikeku met en scène une révolution musicale : celle de l’afrobeat.

Revisité par le dancehall, le hip-hop et le funky house, des jeunes danseurs nigérians se réapproprient ce genre des années 60-70 pour le ré-incarner au présent.

Chargé des luttes passées et actuelles, Ré:incarnation questionne la mémoire des corps et le cycle naissance, mort, renaissance qui offre une nouvelle façon de penser le rapport au temps et à l’espace.

Bercés par l’univers chorégraphique de Qudus Onikeku, cette nouvelle vague d’artistes Nigérians nous invite à ressentir l’énergie de la ville, le groove de Lagos..

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-02T20:30:00+01:00 – 2021-02-02T21:30:00+01:00

danse afrobeat

Ayobami Ogungbe