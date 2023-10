Cet évènement est passé 60 minutes avec Kheiron Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville 60 minutes avec Kheiron Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 30 janvier 2021, Goussainville. 60 minutes avec Kheiron Samedi 30 janvier 2021, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 12 à 17 euros Humour – à partir de 10 ans – Kheiron

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire…

Que ce soit sur scène ou ailleurs (Mauvaises Herbes, Nous Trois ou Rien, Les Gamins, Bref), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol.

Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept de « soirée unique» à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour être au cœur de son public.

Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes.
Goussainville – Espace Sarah Bernhardt
82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville

2021-01-30T20:30:00+01:00 – 2021-01-30T21:30:00+01:00

2021-01-30T20:30:00+01:00 – 2021-01-30T21:30:00+01:00

