Les Fables à la Fontaine Mercredi 20 janvier 2021, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 €

Danse – à partir de 6 ans – Béatrice Massin- Lia Rodrigues- Dominique Hervieu

Trois duos de danseurs, trois chorégraphes, trois interprétations dansées de trois fables de l’illustre Jean de la Fontaine.

Les animaux qui se font la guerre de jour, se réunissent de nuit pour boire à la fontaine, en paix. Béatrice Massin, référence de la danse baroque, reprend « Le loup et l’agneau », Lia Rodrigues, chorégraphe brésilienne engagée propose une interprétation de « Contre ceux qui ont le goût difficile ».

La Fontaine ne résiste pas à la fantaisie de Dominique Hervieu qui met en scène un renard vêtu d’un short et chaussé de baskets en hip hopeur endiablé.

Elles se jouent de la diversité des corps, des écritures, des points de vue, des cultures, et se hissent tel un manifeste de paix, ode à la tolérance et à la curiosité.

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville

2021-01-20T15:00:00+01:00 – 2021-01-20T16:00:00+01:00

