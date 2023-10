Muerto O Vivo Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 13 janvier 2021, Goussainville.

Muerto O Vivo Mercredi 13 janvier 2021, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 €

Ciné-concert – à partir de 7 ans – Cie Mon Grand l’Ombre

Au pays du tyran Richard Lamaille, on ne vit pas : on travaille, on usine, on souffle. Tout le monde, partout, du matin au soir et du soir au matin. Partout ? Non ! Car quelque part dans la ville, un immeuble mystérieux résiste : une musique entraînante s’en échappe… Sophie Laloy, femme de cinéma, et Leïla Mendez, musicienne, ont imaginé un film d’animation original : un despote fainéant et infantile, convaincu que la mort n’existe pas, est la cible des facéties de Muerta, rebelle élégante et joyeuse, cheffe d’une bande de squelettes fêtards et… bons vivants.

Plutôt qu’un ciné concert classique, la compagnie Mon Grand l’Ombre fait se rencontrer sur scène l’image animée et la création sonore. Les trois artistes bruitent en direct le film et interprètent dialogues et chansons. Un ciné-concert burlesque, teinté de musique mexicaine.

Cinéma et musique se font écho pour donner naissance à un objet théâtral où se côtoient artisanat et technologie.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-13T15:00:00+01:00 – 2021-01-13T16:00:00+01:00

ciné-concert cinéma

Emmanuelle Jacobson-Roques