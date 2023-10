Moby Dick Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 15 décembre 2020, Goussainville.

Moby Dick Mardi 15 décembre 2020, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt

Théâtre et Marionnette – à partir de 14 ans – Cie Plexus Polaire

Dans le cadre du Festival Théâtral du Val d’Oise

Personne ne saisit cette bataille entre l’homme et la nature comme Herman Melville dans Moby Dick. Une vieille baleine blanche et un capitaine qui mène son navire à la destruction.

Une confrérie d’hommes rugueux à bord d’un bateau en équilibre au-dessus des profondeurs infinies du monde sous-marin.

Cette épopée baleinière, qui interroge sur les mystères de la vie, inspire à Yngvild Aspeli la réalisation d’un spectacle total.

Portée par les succès de ses récentes créations qui tournent dans le monde entier, elle s’offre aujourd’hui ce projet titanesque.

Ses spectacles impressionnent, tant par la virtuosité des acteurs-marionnettistes que par la puissance des images, où bien souvent disparaît la frontière entre l’illusion et le réel.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-15T20:30:00+01:00 – 2020-12-15T22:30:00+01:00

2020-12-15T20:30:00+01:00 – 2020-12-15T22:30:00+01:00

marionnette littérature

Polina Borisova