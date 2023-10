Dans l’engrenage Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 10 décembre 2020, Goussainville.

Dans l’engrenage Jeudi 10 décembre 2020, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 5 à 10 €

Danse – à partir de 10 ans – Cie Dyptik

Lutte de pouvoir, rapports de force, Souhail Marchiche et Mehdi Meghari dressent une critique acerbe d’une société “ du toujours plus “ avec une grande acuité.

Bousculant les codes, sept danseurs se confrontent à un groupe uni et puissant et tentent de résister à l’ordre établi.

C’est dans une ambiance haletante que ces virtuoses du breakdance associent la danse contemporaine à leur hip-hop affirmé.

La musique électronique aux influences orientales renforce cette mécanique lancinante et redoutable, lancée à toute vitesse que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter.

Un spectacle à couper le souffle où l’engagement physique et émotionnel est palpable.

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-10T20:30:00+01:00 – 2020-12-10T21:30:00+01:00

2020-12-10T20:30:00+01:00 – 2020-12-10T21:30:00+01:00

danse hip hop

Ameen Saeb