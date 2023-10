Les Amazones d’Afrique Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 27 novembre 2020, Goussainville.

Les Amazones d’Afrique Vendredi 27 novembre 2020, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt

Concert

Elles comptent parmi les voix les plus acclamées de la musique ouest-africaine.

Avec élégance le collectif perpétue la tradition mandingue en lui insufflant l’électricité des mégalopoles africaines dans un savoureux mélange de sonorités traditionnelles, électro, funk, blues…

Elles restituent sur scène la folle énergie de leurs albums, Amazones Power et République Amazone, avec notamment le tube “I play the kora”.

Inspirées des redoutables et mystérieuses guerrières du Dahomey, les trois divas et leur groupe s’unissent et prennent littéralement le pouvoir !

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 0139889660 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-27T20:30:00+01:00 – 2020-11-27T21:30:00+01:00

2020-11-27T20:30:00+01:00 – 2020-11-27T21:30:00+01:00

femmes afrique

Karen Biswell