Cet évènement est passé Annulé | HUMOUR YVAN LEBOLLOC’H Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville Annulé | HUMOUR YVAN LEBOLLOC’H Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 25 avril 2020, Goussainville. Annulé | HUMOUR YVAN LEBOLLOC’H Samedi 25 avril 2020, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Tarif plein:20 euros – Tarif réduit:15 euros Derrière cette énergique invitation au voyage se cache un spectacle qui donnera quelques clefs essentielles au globetrotteur qui sommeille en vous. « Faut pas rester là ! », one-man-show musical d’une heure et demi saura séduire un public exigeant, amateur d’humour, de fête et de musique. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un moment riche en rires et sensations, à savourer en solo, entre amis ou en famille. Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 01.39.88.96.60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-25T20:30:00+02:00 – 2020-04-25T22:30:00+02:00

2020-04-25T20:30:00+02:00 – 2020-04-25T22:30:00+02:00 Yvan Lebolloc HUMOUR Service communication Détails Catégorie d’Évènement: Goussainville Autres Lieu Goussainville - Espace Sarah Bernhardt Adresse 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Ville Goussainville Lieu Ville Goussainville - Espace Sarah Bernhardt Goussainville latitude longitude ;

Goussainville - Espace Sarah Bernhardt Goussainville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goussainville/