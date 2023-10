Luce Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 22 avril 2020, Goussainville.

Luce Mercredi 22 avril 2020, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 euros

Luce est une petite fille confinée par sa mère, la « demeurée », dans le secret de leur maison. Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école, c’est comme un appel d’air qui fait vaciller l’enfant, alors à la croisée de deux mondes. Tiraillée entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre sa mère et son institutrice, elle funambule sur la frontière. Il lui faudra alors trouver son propre chemin.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 88 96 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-22T15:00:00+02:00 – 2020-04-22T16:00:00+02:00

2020-04-22T15:00:00+02:00 – 2020-04-22T16:00:00+02:00

Théâtre marionnette