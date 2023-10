Cet évènement est passé Hocus pocus Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville Catégorie d’Évènement: Goussainville Hocus pocus Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 1 avril 2020, Goussainville. Hocus pocus Mercredi 1 avril 2020, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 euros Deux néons parallèles flottent dans l’espace, formant un cadre lumineux. Dans ce trou noir abstrait, deux hommes évoluent en symbiose dans un jeu perpétuel d’apparitions/disparitions. Sous les yeux des spectateurs mystifiés, leurs corps sont avalés par l’obscurité, comme par magie. Ils sont joueurs, rieurs, complices, se défient, s’entrainent, se perdent et se retrouvent. Hocus Pocus est un petit bijou visuel qui s’appuie sur la force des images. Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, sollicite avec cette pièce l’illusion comme support d’imagination, où chaque enfant se construit sa propre histoire. En partenariat avec Escales danse. Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 88 96 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

