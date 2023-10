Dans l’engrenage Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 20 mars 2020, Goussainville.

Dans l’engrenage Vendredi 20 mars 2020, 20h30 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 8 à 13 euros

Fondée en 2012 par les jeunes chorégraphes Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, la compagnie Dyptik poursuit un travail chorégraphique ancré à la fois dans les valeurs du hip hop et le dialogue créatif avec d’autres esthétiques. Dans l’engrenage est le deuxième volet d’une réflexion sur les révoltes des peuples. Sur scène, la tension est palpable, l’atmosphère urbaine électrique. Les sept danseurs puisent leur énergie aux sources du hip hop. Leur engagement physique et émotionnel développe une danse à la fois intense, puissante et poétique. La compagnie Dyptik incarne une génération qui refuse la fatalité d’un monde apeuré ; un monde qu’elle entend bâtir elle-même.Un rendez-vous de danse hip-hop à ne pas manquer !

En partenariat avec le réseau Escales Danse

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 88 96 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-20T20:30:00+01:00 – 2020-03-20T21:30:00+01:00

spectacle danse