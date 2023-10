Tout d’abord Goussainville – Espace Sarah Bernhardt Goussainville, 4 décembre 2019, Goussainville.

Tout d’abord Mercredi 4 décembre 2019, 15h00 Goussainville – Espace Sarah Bernhardt De 2 à 5 euros

Propice aux déformations ou aux cache-caches, le vêtement est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien. Sur scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des vêtements élastiques : trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se déploient en ailes, chatouillent et s’entrelacent. Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout autour du comédien inventent avec lui un drôle de langage.

Goussainville – Espace Sarah Bernhardt 82, bd Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 88 96 60 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-04T15:00:00+01:00 – 2019-12-04T15:30:00+01:00

2019-12-04T15:00:00+01:00 – 2019-12-04T15:30:00+01:00

cirque goussainville