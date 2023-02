Porte ouverte atelier Goussaincourt Goussaincourt Catégories d’Évènement: Goussaincourt

Goussaincourt est un petit village du sud meusien situé sur sur les pas de Jeanne d’Arc entre Domremy la Pucelle est Vaucouleurs et à dix kilomètres de Vannes- le- Châtel

Je suis faiencier depuis plus de vingt ans.Je façonne tous les objets entièrement à la main par tournage et à la plaque.Apres une cuisson à 980 degres les objets sont émaillés et puis décorés au pinceau sur émail crue.(cela s’appelle décor grand feu)

Ma boutique est ouverte toute l’année ainsi que l’atelier.

Vous y découvrirez un grand grand choix d’objets divers qui va de la boite à bijoux à la cruche, vase,coupe à fruits,miroir,lampe,service de table,et bien plus encore.

Pour les journées des métiers d’art,je vous donnerai les explications de toutes les étapes de fabrication,et vous ferai des démonstrations de tournages.

