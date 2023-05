Gourmandisque x Canal Barboteur Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Gourmandisque x Canal Barboteur Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 18h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

Open Air en Brasse Coulée Annulée par une météo chaotique, notre Brasse Coulée du Barboteur ressort de l’eau pour son premier saut saisonnier dans le grand bain. De quoi démarrer ce bel été aquatique sans chlore ni javel. Brassard de rigueur pour toutes les petites mousses. Après tout, on s’émousse vite quand les bulles s’émulsent. Promis cela dit, vous musclerez votre épine dorsale sans tasser vos vertèbres. On a hâte de vous voir vous trémousser ! Gourmandisque Full Crew Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 20 Quai du Lot 75019 Paris Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/965962317905721?active_tab=about https://www.facebook.com/events/965962317905721?active_tab=about

