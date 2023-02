Gourmandises festives – des treize desserts à la galette des rois Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc Catégories d’Évènement: Arnay-le-Duc

Côte-dOr 5 5 EUR C’est l’hiver, les jours sont courts, il fait gris et froid, mais la période des fêtes apporte son lot de douceurs compensatrices. Les cuisines embaument les épices, les gâteaux qui cuisent.

Quant aux santons, ils sont indissociables des treize desserts. Et les fèves, si diverses qu’elles font la joie des collectionneurs, se nichent dans la frangipane des galettes des Rois.

À l'occasion de son exposition 2023, la Maison régionale des Arts de la table met à l'honneur ces objets festifs et édite une fève.

