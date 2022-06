Gourmandises en Loire Chouzé-sur-Loire Chouzé-sur-Loire Catégories d’évènement: 37140

Chouzé-sur-Loire 37140 Chouzé-sur-Loire Tous les jeudis, du 9 juin au 8 septembre, les vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil propose une découverte des vins et des produits du terroir lors d’une balade sur la Loire. A partir de 9h30, les participants embarquent à bord d’une Toue Cabanée, la « Martinienne II ». Cette embarcation traditionnelle était utilisée pour voyager sur la Loire, jusqu’au 19ième siècle. Cette activité culturelle a pour objectifs de faire découvrir aux passagers : – La Loire sous toutes ces facettes,

– Les vins issus de l’Appellation Saint-Nicolas de Bourgueil,

– Les produits du terroir dans une démarche zéro kilomètres.

