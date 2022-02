Gourmandises, amours, lectures et confitures…. Partageons textes et gourmandises La bouquinerie de Passamainty Passamainty Catégorie d’évènement: Passamainty

La bouquinerie de Passamainty, le samedi 19 février à 18:30

Avec le Covid, les Nuits de la lecture sont reportées à la St Valentin, c’est mieux qu’à la St Glinglin ! Mais nous reprenons gaiement le thème : « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Avec, à la Bouquinerie et dans son jardin : Chacun emporte des petits plats, des petits textes, seul, à deux, à trois, à lire ou à écouter-lire mais dans tous les cas à partager. Un temps d’échanges et de découvertes pour les gourmands de lectures et de cuisines ! Alors donc, à vos lunettes et vos fourneaux ! Chacun apporte une spécialité gouteuse à partager, un texte sur le thème à lire ou à faire lire. Mais on peut aussi seulement écouter… La bouquinerie de Passamainty 193 route Départementale 3 97605 Passamainty Passamainty

