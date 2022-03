Gourmandise lyrique Fontaine-lès-Dijon, 27 mars 2022, Fontaine-lès-Dijon.

Gourmandise lyrique Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon

2022-03-27 – 2022-03-27 Centre d’Animation Pierre Jacques 2 Rue du Général de Gaulle

Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or Fontaine-lès-Dijon

8 EUR Caroline GEA et Claude DESCHAMPS partageront la scène avec les choeurs et danseurs de “DANSE 2000 – Fontaine Lyrique”, à travers des chants du répertoire lyrique, des extraits de comédies musicales et d’opérettes.

Vous dégusterez à votre table de délicieux chocolats (Maison Carbillet) et d’excellents vins (Domaine Pansiot).

Ce moment promet d’être chaleureux, gourmand et réjouissant, n’hésitez pas, et venez avec vos amis !

