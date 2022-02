Gourmandise et créativité au menu du pôle “Le Flexitarien” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avis aux amateurs de cuisine qui pourront participer sur l’espace « LE FLEXITARIEN » au plus grand concours culinaire organisé sur le Salon de l’Agriculture ! Toques sur la tête et tabliers noués, ils seront invités à faire preuve de créativité pour relever le challenge qui leur sera proposé. A partir d’ingrédients imposés, les visiteurs candidats, répartis en deux brigades, devront trouver l’accord parfait entre légumes, légumineuses et viandes ou produits tripiers dans les conditions réelles d’un concours. Coachée par un chef, chaque équipe pourra également profiter des conseils avisés d’un boucher.

