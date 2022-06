Gourlizon fête ses 130 ans Gourlizon, 9 juillet 2022, Gourlizon.

Gourlizon fête ses 130 ans

Stade Luc FLOCHLAY, 17 Rue du Stade, Gourlizon, Finistère

2022-07-09 – 2022-07-09

Stade Luc FLOCHLAY 17 Rue du Stade

Gourlizon

Finistère

Gourlizon

Programme de la fête : photo des Gourlizonnais, exposition photo « au fil du temps » en extérieur au stade et centre bourg et en intérieur (salle sous les tribunes) des peintures seront également exposés par l’artiste peintre Thierry SAUVAGE, pour les enfants : jeux en bois et château gonflable (gratuit), pêche à la ligne 1€, 18 h 30 apéritif offert par la municipalité, à partir de 19 h 30 repas rougail saucisse 10€/pers la p’tit Gourlizonnaise vendra des crêpes et galettes.

Repas SUR RÉSERVATION est proposé, à déposer avant le 27 juin, accompagné de son chèque (à l’ordre du comité d’animation), au barmad ou en mairie, une boîte « 130 ans de Gourlizon » est disponible pour l’occasion, ou par courrier à l’adresse : Mairie 12 rue de la mairie 29710 Gourlizon.

Le 25 juin une permanence pour les inscriptions repas vous est proposée de 10H à 12H à la bibliothèque (rue du stade bâtiment attenant à l’école).

Liens pour télécharger le bon de réservation : Actualité & Agenda (gourlizon.bzh)

gourlizon.mairie@orange.fr +33 2 98 91 08 92

Stade Luc FLOCHLAY 17 Rue du Stade Gourlizon

