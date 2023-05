Chants du Sud de l’Italie par Cinzia Minotti Cinéma de Gourin, 20 mai 2023 10:00, Gourin.

En partenariat avec La Grande Boutique, dans le cadre du festival Le Plancher du Monde

PUBLIC

Ouvert aux chanteurs et chanteuses de tous niveaux

Plonger dans le Sud de l’Italie, c’est aussi s’ouvrir à une histoire, à un héritage culturel de certaines traditions populaires, fruit d’une transmission de rituels et de codes. Un Sud tantôt emblématique et solitaire, tantôt éclectique et expansif. Un Sud qui “se perd constamment, dans l’histoire de son peuple ou dans les angoisses du quotidien, mais qui trouve aussi les moyens de se retrouver”. Une histoire à la fois de migrations, de rédemptions ou de guérisons. Dans tout cela, le chant est toujours présent, témoignant de son rôle de médiateur. Un chant qui, au fil des générations, se renouvelle à chaque mue, encore capable de parler à la sensibilité agitée des générations contemporaines.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Habitée par ces lieux et ces voix du sud de l’Italie, Cinzia Minotti propose trois chants pour ouvrir une fenêtre sur trois contextes culturels, trois régions : Le Molise, la Campania et les Pouilles.

Elle propose quatre grandes axes de travail :

► Découverte des différents répertoires dans leur contexte

► Travail sur la prononciation des différents dialectes

► Analyse des mouvements mélodiques

► Technique de projection du chant soit en monodie soit en polyphonie accompagné aussi par le tambour, instrument souvent central dans ces types de chants.

PROGRAMME DE L’ATELIER

L’INTERVENANTE

D’origine italienne (Région Molise), Cinzia Minotti est chanteuse, percussionniste, chercheuse, enseignante en chant, en tambour et en danse traditionnelle italienne.

Son parcours à la redécouverte de ses racines, commence il y a près de dix-huit ans lorsqu’elle se forme principalement comme chanteuse (soliste et en polyphonie) et musicienne (tambour sur cadre et percussions traditionnelles), à la ′′Specimen Teatro – Scuola di Teatro, Danza e Musica Tradizionale » à Lecce. Au fil des années, ses expériences l’amènent à se confronter à d’autres disciplines : la danse et la recherche musicologique. Elle poursuit son parcours par l’apprentissage direct sur le terrain et de manière autodidacte.

En 2010 elle fonde, avec Giuseppe Ponzo, le projet de musique traditionnelle italienne “ALBERI SONORI”. Basée à Toulouse depuis 2018, pour enrichir ses connaissances autour du chant traditionnel occitan et du monde, elle obtient le Diplôme au DEM en musique traditionnelle au Conservatoire de Toulouse (CNRR) en 2021. Dans son parcours actuel de création, elle participe à trois nouveaux projets : TRIO ZHOURATE (rencontre entre les univers sonores de Palestine, Occitanie et Italie), ENAGUA (chants et percussions traditionnels ibériques), PERDIGOLA (chants et polyphonies occitan, français et italiens). Depuis le début de son parcours elle met à disposition ses connaissances et compétences pour la transmission de cet héritage en collaboration avec des institutions culturelles, des associations, des festivals.

RENSEIGNEMENTS

Dates : samedi 20 2023

Lieu : Cinéma de Gourin, 19 Rue Hugot Derville, 56110 Gourin

Horaires : 10h – 13h

Effectif maximum : 20 participant·es

Coût pédagogique : 30€ (+ cotisation annuelle de 5€)

INSCRIPTION

Inscriptions dans la limite des places disponibles :

manon.riouat@drom-kba.eu / 06 77 45 34 91

EN CONCERT | FESTIVAL LE PLANCHER DU MONDE

ALBERI SONORI le samedi 20 mai à 18h30

Cinéma de Gourin 19 Rue Hugot Derville, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan