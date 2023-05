Chants griots de Mauritanie par Noura Mint Seymali Cinéma de Gourin, 19 mai 2023 11:00, Gourin.

L’azawan, la musique des griots maures est une musique foncièrement modale, mais qui diffère des nombreuses musiques modales savantes traditionnelles sur beaucoup de points. Vendredi 19 mai, 11h00 1

En partenariat avec La Grande Boutique, dans le cadre du festival Le Plancher du Monde

PUBLIC

Ouvert aux chanteurs et chanteuses de tous niveaux

La caste des griots est née puis s’est développée dans un contexte où l’écriture était inexistante. Le griot est ainsi considéré comme étant notamment le dépositaire de la tradition orale. Les familles griotiques peuvent être spécialisées en histoire du pays et en généalogie, en art oratoire et en pratique musicale. Noura Mint Seymali est née dans une lignée de griots mauresques et travaille aujourd’hui sur l’appropriation, la transformation et la transmission de la musique azawan.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Par la multiplicité de ses structures musicales, le système offre au musicien toute une gamme de possibilités pour choisir le mode et la forme les plus adaptés aux différents thèmes évoqués par les chants.

L’azawan a été le fruit original d’influences diverses, l’originalité de cet ensemble est de ne pas avoir laissé l’une d’entre elles s’imposer de façon exclusive, mais de les avoir intégrées toutes au sein d’un système singulier.

PROGRAMME DE L’ATELIER

L’INTERVENANTE

Noura a commencé sa carrière à 13 ans en tant que chanteuse de soutien avec sa belle-mère, la légendaire Dimi Mint Abba. Dès son plus jeune âge, elle est formée à la technique instrumentale et vocale par sa grand-mère, Mounina, maîtrisant l’ardine, une harpe réservée uniquement aux femmes, et chantant lors des mariages en famille. Seymali Ould Ahmed Vall, le père de Noura, était également un professeur important, lui-même une figure marquante de la musique mauritanienne qui a conçu le premier système de notation mélodique mauresque et composé de nombreuses œuvres popularisées par sa femme, Dimi. Seymali a déclenché les instincts de composition de Noura et a encouragé ses premières expérimentations avec la musique fusion. Élevée dans cette culture musicale riche et transitive où les sons du Sahara, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest fusionnent, Noura Mint Seymali fait avancer aujourd’hui son héritage en tant que l’une des jeunes artistes les plus aventureuses de Mauritanie.

RENSEIGNEMENTS

Dates : vendredi 19 mai 2023

Lieu : Cinéma de Gourin, 19 Rue Hugot Derville, 56110 Gourin

Horaires : 11h-13h30

Effectif maximum : 20 participant·es

Coût pédagogique : 30€ (+ cotisation annuelle de 5€)

INSCRIPTION

Inscriptions dans la limite des places disponibles :

manon.riouat@drom-kba.eu / 06 77 45 34 91

EN CONCERT | FESTIVAL LE PLANCHER DU MONDE

NOURA & JEICH vendredi 19 mai à 18h30

Cinéma de Gourin 19 Rue Hugot Derville, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan