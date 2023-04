Bricolage de printemps 1 Rue de l’Arbre de la Paix, 19 avril 2023, Gourgé.

Atelier bricolage de printemps animée par les bénévoles d ela bibliothèque.

A partir de 6 ans.

Chaque enfant devra se munir de ciseaux adapté et d’un tube de colle gel.

L’aide d’accompagnants sera la bienvenue

Sur réservation (places limitées)..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 11:30:00. .

1 Rue de l’Arbre de la Paix Bibliothèque

Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Spring craft workshop led by library volunteers.

From 6 years old.

Each child will have to bring adapted scissors and a tube of gel glue.

The help of accompanying persons will be welcome

On reservation (limited places).

Taller de manualidades de primavera dirigido por voluntarios de la biblioteca.

A partir de 6 años.

Cada niño debe traer tijeras adecuadas y un tubo de pegamento en gel.

La ayuda de acompañantes es bienvenida

Previa reserva (plazas limitadas).

Frühlingsbasteln unter der Leitung von Freiwilligen der Bibliothek.

Ab 6 Jahren.

Jedes Kind sollte eine geeignete Schere und eine Tube Gelkleber mitbringen.

Die Hilfe von Begleitpersonen ist willkommen

Nur mit Reservierung (begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-04-11 par CC Parthenay Gâtine