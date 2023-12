La Gourettoise Gourette Eaux-Bonnes, 17 mars 2024, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17

Course de ski d’alpinisme sur 2 parcours : le parcours élite Alpi tour (1600 m de dénivelé) en individuel ou par équipe de 2 et le parcours Rando tour en individuel ou par équipe de 3.

Inscription en ligne : https://pyreneeschrono.fr/evenement/gourettoise/.

Gourette

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



