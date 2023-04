Les Rencontres Musicales de Gourdon 2023 : Duo SOSTENUTO Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot

Les Rencontres Musicales de Gourdon 2023 : Duo SOSTENUTO, 12 août 2023, Gourdon . Gourdon ,Lot , Les Rencontres Musicales de Gourdon 2023 : Duo SOSTENUTO Église des Cordeliers Gourdon Lot

2023-08-12 21:00:00 – 2023-08-12 Gourdon

Lot . 10 10 EUR Flûte Traversière-Guitare

Inspirations Baroques

Billetterie en ligne sur le site : animationetcultureagourdon.jimdo.com Gourdon

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Église des Cordeliers Gourdon Lot Ville Gourdon Departement Lot Tarif Lieu Ville Gourdon

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon /

Les Rencontres Musicales de Gourdon 2023 : Duo SOSTENUTO 2023-08-12 was last modified: by Les Rencontres Musicales de Gourdon 2023 : Duo SOSTENUTO Gourdon 12 août 2023 Église des Cordeliers Gourdon Lot Gourdon Lot

Gourdon Lot